Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklama, Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili Stokes'tan geldi.

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili RaeJean Stokes açıklamalarda bulundu.



Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin bilgi veren Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı." dedi.



Stokes, "Suriye konusunda ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili ayrıca, "Yakın gelecekte görüşmelere devam edilmesinin beklendiğini" belirtti.



Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüşmüştü.





ulusal.com.tr