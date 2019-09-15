Su-35 İstanbul semalarında
Rus uçağı Su-35 bugün İstanbul semalarındaydı. Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Su-35, Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak uçuş gösterisi yaptı.
Ve Rus Su-35 uçakları İstanbul semalarında...
Rusya'ya ait savaş uçağı Su-35, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye'ye geldi.
Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'te sergilenecek olan Su-35, İstanbul'da uçuş provası yaptı. Yanında Rus yangın söndürme uçağı Be-200 de vardı.
Savaş uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste geçti. Su-35, gösteri uçuşu için havalandı. Yaklaşık 15 dakika İstanbul semalarında uçtu.
Gökyüzünde çeşitli manevralar yapan uçağın görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
Bir diğer Rus uçağı Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı da havada yangın söndürme tatbikatı yaptı.
Gösterinin ve tatbikatın ardından uçaklar, piste inidi.
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.
ulusal.com.tr
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