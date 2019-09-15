Su-35 İstanbul semalarında

Ve Rus Su-35 uçakları İstanbul semalarında...

Rusya'ya ait savaş uçağı Su-35, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye'ye geldi.

Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'te sergilenecek olan Su-35, İstanbul'da uçuş provası yaptı. Yanında Rus yangın söndürme uçağı Be-200 de vardı.

Savaş uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste geçti. Su-35, gösteri uçuşu için havalandı. Yaklaşık 15 dakika İstanbul semalarında uçtu.

Gökyüzünde çeşitli manevralar yapan uçağın görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Bir diğer Rus uçağı Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı da havada yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Gösterinin ve tatbikatın ardından uçaklar, piste inidi.

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

ulusal.com.tr