Şu an Türkiye'de saat kaç? Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulamasına geçildi mi? Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir saat karmaşası yaşadı.

Yaz-kış saati uygulaması bu yıl da kafa karışıklığına neden oldu. Bazı bilgisayar ve akıllı telefonlar saat güncellemesi yaparken bazılarında güncelleme olmaması 'Türkiye'de saat kaç' sorularını da beraberinde getirdi. 'Saat kaç' sorusu İnternette en çok arananlar arasına girdi



Bazı bilgisayarlar saatleri otomatik geri alırken, bazıları ise normal şekilde devam etti. Güncelleme yapan ve 1 saat geri alan bilgisayarlarda "Gün ışığından yararlanma saati bitiş tarih ve saati 28 Ekim 2018 Pazar 04:00. Saat belirlenen zamanda 1 saat geri gitti" uyarısı ile karşılaştı.



Peki Türkiye'de şu an saat kaç? Bunu öğrenmek için TRT resmi internet sitesi, duvar saati, ve analog saatlerinizi kontrol edebilirsiniz.



Bazı kullanıcılar twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:



***Günaydın ülkece yine saat kaç yaa kriziyle güne başladık



***saat kaç ki şuan ?



***kafayı yicem uyku modunda saat 9:30 telefonu açınca 10:30 şuan saat kaç



***saat kaç ya? pc de 09:29 telefonda 10:29



***Kafalar karışık Türkiyede saat kaç



***Türkiye'de saat kaç Çok zor bir soru sordum sıkıysa bulun



***Bu sene ekimde saatler geri alınacaktı noldu alındı mı? Şu an saat kaç?



***Günaydın. Erken uyandık uyanmasına da şu anda saat kaç?



Ali Arat

ulusal.com.tr