CHP’de kriz yaşanan noktalardan biri de İzmir’in Buca İlçesi oldu. CHP Parti Meclisi’nin belirlediği Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, son anda değiştirildi. Adaylıktan alınan Nezir, genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan’ı suçladı “Buca’nın demografik yapısına uygun olmayan meclis üyesi listesi dayattı” dedi. Nezir, dayatılan listeyi kabul etmediği için operasyona maruz kaldığını savundu.

CHP İzmir’de aday krizi yaşanıyor. Parti Meclisi, Buca Belediye Başkan Adayı olarak Suat Nezir’i seçti ancak Seçim Kurulu’na Suat Nezir yerine Erhan Kılıç’ın adı verildi.



Son dakika adaylıktan alınan Suat Nezir, 300’ün üzerinde taraftarıyla birlikte kameralar karşına çıktı ve yaşananları anlattı. Genel Başkan yardımcısı Tuncay Özkan ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in suçladı.



Operasyon ile adaylığının elinden alındığını vurgulayan Nezir, CHP’nin Buca’da kazanmasının sıkıntıya girdiğini söyledi.



Açıklamaya çok sayıda göçmen derneği başkanı ve yöneticisi de katıldı. Göçmen derneklerinin son dakika belirlenen CHP adayı Erhan Kılıç’ın desteklenmesi konusunda Suat Nezir ile aynı görüşte değil.



Göçmenlerin yoğun yaşadığı Buca, seçmen sayısıyla İzmir’in ikinci ilçesi. Burada alınan oy sayısı büyükşehir belediyesinde belirleyici bir role sahip.





HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr