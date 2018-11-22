Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.

Eski yüksek yargıçların Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada ilk karar verildi. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen, "FETÖ üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Şen ile avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Şuayip Şen, ByLock kaydının bulunmadığını, Yargıtay üyeliği yaptığı beş yıllık sürede terörist başının ve terör örgütünün talimatını almadığını, iradesini terörist başına teslim etmediğini savundu.



Bank Asyada eşi ve kendisi adına hesabı bulunduğu iddiasını kabul eden Şen, faiz yemeyi sevmediği için eşiyle tasarruflarını Bank Asya gibi bankalara yatırdıklarını iddia etti. Sanık Şen, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asyaya para yatırılması talimatından haberinin olmadığını da ileri sürdü.



Yargıtay üyeliği görevi boyunca örgüt üyesi olarak tehlike oluşturacak bir eylem içinde bulunmadığını, bu yöndeki bir kararda imzasının olmadığını savunan Şuayip Şen, "Bu lanet olası terör örgütünün bu derece silahlı ve tehlikeli olduğunu bildiğim nasıl iddia edilebilir?" dedi.



Sanık Şen, hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini isteyerek, "Adaletinize güveniyorum." diye konuştu.



Sanık avukatının da esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından sanık Şen'e son sözü soruldu. Şen, "Savunmamı tekrarlıyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya karar arası verildi.



Karar oy birliğiyle alındı



Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, yaklaşık 1 yıldır süren yargılamalarda ilk kararını açıkladı.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu'nun açıkladığı heyetin oy birliğiyle aldığı karara göre, sanık Şuayip Şen'e, "FETÖ terör örgütü" üyeliği suçunun sabit olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62/1. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı. Böylece sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, sanık hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına da karar verildi.



Tutukluluk şartlarının devam ettiğine hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.



Savcılık 15 yıla kadar hapis istemişti



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Şen hakkında hazırlanan mütalaada, Şen'e, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.



Sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğu belirtilen mütalaada, sanık Şen hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması, hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edilmişti.