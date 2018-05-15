İşsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan düşüşle yüzde 10,6 oldu. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 546 bin kişi azalışla 3 milyon 354 bin kişi olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2 puan düşerek yüzde 10,6 oldu. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.



Şubat ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,3 puanlık azalışla yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,3 puanlık azalışla yüzde 19'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 2 puan azalarak yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.