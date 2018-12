Ay Yapım, "Çarpışma" dizisi ile ilgili iddialarının ardından gazeteci-yazar Nihat Genç hakkında şikayetçi oldu

Ezel ve Çarpışma dizisinin yapımcısı AY Yapım, gazeteci-yazar Nihat Genç'in, FETÖ iddiaları hakkında “Hakaret, İftira ve Suç uydurma"iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şirket avukatlarının verdiği şikayet dilekçesinde, Nihat Genç'in dosyal medya hesapları gerekse televizyon ve internet yayınlarının“delil” olduğu öne sürüldü.

Dilekçede “Ezel” ve “Çarpışma” dizileri üzerinden yazar Nihat Genç'in, FETÖ göndermesi yapmasının “gerçek dışı” olduğu ileri sürüldü.



Nihat Genç'ten ilk açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nihat Genç, "Dizide fetönün maskını duvara as, fetönün anasının babasının ismini koy, Atatürk'e makyaj yapıp kafasına sık, 15 temmuz'u kurgula, FGH diye fetö ismini kodlayarak ver, ve onlarca manyaklık yap, sonra Nihat Genç'ten şikayetçi ol, oh ne ala, böyle yağma var mı, hukukta 'kanıt' var." dedi.





ulusal.com.tr