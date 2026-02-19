Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar: 9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Casperlar" suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Örgütle hiyerarşik bağ kurarak bilgi sızdırdığı iddia edilen, aralarında 9 polis memurunun da bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmanın detaylarını paylaştı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi kurduğu ortaya çıktı. Örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşan kamu görevlileri aracılığıyla kritik bilgilere ulaştığı belirlendi. Şüpheli memurların örgüte "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalar yaparak bilgi aktardığı tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 19 Şubat'ta harekete geçildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli arasında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi (görevden ayrılmış) polis memuru bulunuyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada operasyonun kapsamına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir."

