Suç örgütü adına cinayete gelmişlerdi! Mersin'de tetikçilik operasyonu

Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen 2 kişi, düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Suç örgütü adına cinayete gelmişlerdi! Mersin'de tetikçilik operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında bir otelde konaklayan D.C. ve C.Ü.'nün kaldıkları odalarda arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirilirken, otelin yan sokağında şüpheliler tarafından bırakıldığı belirlenen plakasız motosiklet de bulundu.

HEDEFLERİNE ULAŞAMADAN YAKALANDILAR

Gözaltına alınan D.C. ve C.Ü.'nün ifadelerinde, suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki H.T. isimli kişi için kente geldiklerini beyan ettikleri belirtildi. Eylemi gerçekleştiremeden yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DÖRT ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmanın devamında olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliden C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.D., F.O., M.K., H.K., R.T. ve Ö.F.G. hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uygulandı.

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