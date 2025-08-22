Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Aktaş’ın ev hapsi tedbirini kaldırdı.

Benzer şekilde, daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın da ev hapsi kararları iptal edildi. Her iki isim de artık ev hapsi kısıtlaması olmaksızın serbest durumda bulunuyor.

⚡ Deprem mi oldu? 22 Ağustos Türkiye’de meydana gelen depremler⚡ Deprem mi oldu? 22 Ağustos Türkiye’de meydana gelen depremlerYurt
suç örgütü ev hapsi
Günün Manşetleri
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Çok Okunanlar
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
22 Ağustos 1888: Tarihin bilinen ilk göktaşı kaynaklı ölüm vakası 22 Ağustos 1888: Tarihin bilinen ilk göktaşı kaynaklı ölüm vakası
Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu Han Yunus ve Refah’ta İsrail birlikleri vuruldu