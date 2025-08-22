Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Mahkeme, Aktaş’ın ev hapsi tedbirini kaldırdı.

Benzer şekilde, daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol kararı verilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın da ev hapsi kararları iptal edildi. Her iki isim de artık ev hapsi kısıtlaması olmaksızın serbest durumda bulunuyor.