Suç örgütü liderliğiyle suçlanıyordu: Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “suç örgütü liderliği” suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Suç örgütü liderliğiyle suçlanıyordu: Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında “suç örgütü liderliği” suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Aktaş’ın, savcılıkla iş birliği yaparak ifade verdiği ve örgütün faaliyetleriyle ilgili kritik bilgiler paylaştığı öğrenildi. Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapan mahkeme, Aktaş’ın tahliyesine karar verdi.

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