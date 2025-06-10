Suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme: Halk TV YK Başkanı aranıyor

Son dakika... Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Suç örgütü soruşturmasında flaş gelişme: Halk TV YK Başkanı aranıyor
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Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024/236201 sayılı soruşturma dosyasında, suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak ve vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı ve yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli Cafer Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine dair tespitler yapılmıştır. Bu nedenle şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin yurtdışına çıktığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yakalama emri çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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