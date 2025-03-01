Suç örgütüne operasyon: Lideri dahil 11 kişi tutuklandı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "iş yeri ve otomobil kurşunlama", "ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma" suçlarından haklarında işlem yapılan B.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt lideri B.A.’nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.