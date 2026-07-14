Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi Meclise sunuldu! Müebbet geliyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenlemenin detaylarını ve getireceği köklü değişiklikleri Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal'da katıldığı programda aktardı.

Çiçek, suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının tek başına yeterli olmayacağını belirterek, "Sadece cezaları artırarak bir netice alınamaz, asıl önemli olan bataklığın kurutulmasıdır" uyarısında bulundu.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu ve Adli Yardım Merkezi'ndeki tecrübelerine dayanan Çiçek, suça sürüklenen çocukların %90'ından fazlasının parçalanmış ailelerden geldiğine dikkat çekerek; ekonomik şartların, aile yapısının ve sosyal önlemlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni Yasa Teklifinde Neler Var? (Madde Madde Yeni Düzenlemeler)

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, Meclis gündemindeki yeni teklifte öne çıkan ve çocuk yargılamasında radikal değişiklikler öngören maddeleri Ulusal Kanal ekranlarında şu şekilde sıraladı:

1. Cezalar Ağırlaştırılıyor ve İndirimler Daraltılıyor

Müebbet Hapis Cezası: 15-18 yaş grubundaki çocuklara da belirli koşullarda müebbet ağır hapis cezası verilebilecek.

Yaş Küçüklüğü İndirimi: 12-15 yaş grubundaki çocuklar için yaş küçüklüğü indirim oranları daraltılıyor, ceza alt ve üst sınırları yükseltiliyor.

Tekerrür Yaşı Düşürülüyor: Suçun tekrarlanması (tekerrür) durumundaki yaş istisnası sınır sınırı 18'den 15'e düşürülüyor.

2. İnfaz Ayrıcalıkları Kaldırılıyor

Kasten öldürme, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarda çocuklara uygulanan indirimli infaz oranı kaldırılıyor. Mevcut sistemdeki "cezaevinde yatılan 2 günün 1 gün sayılması" avantajı sonlandırılarak "1 gün = 1 gün" esasına geçiliyor. Böylece çocuk lehine olan koruma daraltılmış oluyor.

3. Ailelere Hapis Cezası ve Sorumluluk

Silah Muhafazası İhmali: Silahların güvensiz şekilde saklanarak çocukların erişimine yol açılması durumunda, sorumlulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tazyik Hapsi: Koruyucu tedbir kararlarına uymayan ebeveynlere 3 ila 10 gün arasında tazyik hapsi uygulanabilecek. Ayrıca aile yükümlülüğünü ihlal, terk ve ihmal suçlarının cezaları artırılıyor.

4. Yeni Koruyucu Tedbirler ve Eğitim Bildirimi

Çocuklar için toplum hizmeti, dijital risk takibi, çevre ve kütüphane görevleri gibi yeni yönlendirme tedbirleri devreye sokuluyor.

Hakkında kamu davası açılan çocuklar hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilecek. (Mustafa Kemal Çiçek, bu uygulamanın çocukların okulda fişlenmesine yol açabileceği noktasında uyarılarda bulundu.)

5. Terminoloji ve Koordinasyon Değişikliği

Koordinasyon yetkisi Adalet Bakanlığı’ndan alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devrediliyor.

Uluslararası sözleşmelerde yer alan "Suça Sürüklenen Çocuk" ifadesi, "Adli Süreçteki Çocuk" olarak değiştiriliyor.

"Terim Değişikliği Müktesebata Zarar Verir"

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, "Suça Sürüklenen Çocuk" ifadesinin değiştirilmesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuk kendi iradesiyle suça yönelmez; çevresel faktörler, ihmaller ve dış etkenler onu suça sürükler. Bu kavram uluslararası çocuk sözleşmelerinde yer alan beynelmilel bir kavramdır. Bu terimi değiştirip 'adli süreçteki çocuk' yapmak kapsayıcı değildir ve derin hukuki müktesebatımızı tasfiye eder."