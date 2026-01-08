Suça sürüklenen çocuklar raporu TBMM’de: Veriler ne söylüyor?

Meclis’te suça sürüklenen çocuklara ilişkin kurulan araştırma komisyonunda paylaşılan veriler dikkat çekti. Uzmanlara göre çocukların en sık karıştığı suçlar yaralama ve hırsızlık olurken, uyuşturucu suçlarında artış yaşanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde suça sürüklenen çocuklara ilişkin kurulan araştırma komisyonu toplandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında yapılan toplantıda, çocukların karıştığı suçlara ilişkin güncel veriler ele alındı.

VERİLER PAYLAŞILDI

Toplantıda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklara dair rakamları paylaştı. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunan çocukların ortalama kalma süresi 404 gün, tutuklu çocukların ortalama kalma süresi ise 109 gün olarak kaydedildi.

Yıldırım, bu verilerin çocukların cezaevlerine sık sık girip çıktığı yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

EN FAZLA YARALAMA VE HIRSIZLIK SUÇU İŞLENİYOR

Komisyonda söz alan Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı Turgay Altun, suça sürüklenen çocuklara ilişkin istatistikleri paylaştı. Altun, çocukların en fazla yaralama ve hırsızlık suçlarına karıştığını söyledi.

Altun, uyuşturucu suçlarının artış eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Erkek çocukların kız çocuklara göre daha fazla suça sürüklendiğini belirten Altun, akran zorbalığının özellikle 6–12 yaş grubunda yaygınlaştığını ve ekran bağımlılığının ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan Adalet Bakanlığı yetkilileri, çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma yeniden kazandırılması ve mükerrer suçların önlenmesi amacıyla yeni modeller üzerinde çalışıldığını komisyon üyelerine aktardı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çocuk tbmm
