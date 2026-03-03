Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), çocukların suça karışma nedenlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon; çocukları suça iten faktörleri tüm boyutlarıyla incelemeyi, koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmeyi ve çocukların toplumsal hayata etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için atılması gereken adımları belirlemeyi amaçlıyor.

Gerçekleştirilen son komisyon toplantısına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler katıldı.

''ÇOCUKLARIN ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUNMASI EN TEMEL SORUMLULUK ALANLARIMIZDAN BİRİ''

Toplantıda komisyon üyelerine bilgi veren RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte medya içeriklerinin sadece bilgi ve eğlence aracı olmaktan çıktığını vurguladı. Medyanın artık çocukların davranış biçimlerini, değer algılarını ve sosyal gelişimlerini doğrudan etkileyen güçlü bir etkileşim alanına dönüştüğünü belirten Daniş, şu ifadeleri kullandı: "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak görüş ve çalışmalarımızı paylaşmak bizler için oldukça kıymetlidir. Çocukların zararlı içeriklerden korunması, yayıncılık politikalarının en temel sorumluluk alanlarından biri hâline gelmiştir. 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın hizmetlerini; özellikle çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler bakımından titizlikle denetlemekteyiz"

Başkan Daniş, şiddeti özendiren, suç örgütlerini ya da suç unsurlarını meşrulaştıran ve kahramanlaştıran yayınlara karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulandığını kaydetti. Yaptırımın ötesinde yayıncı kuruluşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Daniş, sözlerini şöyle tamamladı: "Organize suç, mafya ve yoğun şiddet teması içeren yapımların toplum ve çocuklar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Görsel medyada suçun estetize edilmesi ya da suç karakterlerinin rol model hâline getirilmesinin doğurabileceği risklerin farkındayız. Bu nedenle yalnızca ihlal sonrası yaptırım uygulayan bir anlayış yerine, yayıncı kuruluşlarla sürekli diyalog içerisinde önleyici bir yaklaşım benimsiyoruz. Akıllı İşaretler Sistemi ile aile denetimini güçlendirmekte; yayın saatlerine ilişkin koruyucu düzenlemeler ise çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını azaltmayı hedeflemektedir"

DİJİTAL KUŞATMAYA KARŞI EĞİTİM VE DENETİM ŞART

Toplantının devamında dijital yayıncılık alanındaki çalışmalara değinen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yalnızca yasaklayıcı tedbirlerin çözüm getirmeyeceğini vurguladı. Daniş, şu ifadeleri kullandı: “RTÜK olarak dijital yayıncılık alanındaki düzenleme ve denetim kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Ancak yalnızca denetim mekanizmalarının yeterli olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz medya okuryazarlığı faaliyetleriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin izledikleri içerikleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini amaçlıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bilinçli medya kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Çocukların güvenli bir medya ortamında büyümesi; kamu kurumlarının, yayıncıların, ailelerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. RTÜK olarak bu sorumluluğun bilinciyle hem düzenleyici hem de rehberlik edici rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Komisyonunuzun yürüttüğü bu kıymetli çalışmanın çocuklarımızın korunmasına yönelik önemli politika önerilerine katkı sağlayacağına inanıyor, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum”

SON 5 YILDA ZARARLI İÇERİKLERE 443 YAPTIRIM

Başkan Daniş’in açıklamalarının ardından RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, komisyon üyelerine “Çocukların Medyadaki Zararlı İçeriklerden Korunması” başlıklı bir sunum yaptı. Çocuğun üstün yararını merkeze alan sunumda; kurumun denetim mekanizmaları, önleyici tedbirleri, farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası iş birlikleri detaylandırıldı.

6112 sayılı Kanun çerçevesinde çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini tehdit eden yayınlara yönelik denetimler aktarılırken, son beş yıl içinde çocukların gelişimine zarar veren yayınlara toplam 443 müeyyide uygulandığı belirtildi. Sadece yaptırım uygulayan değil, önleyici politika üreten bir kurum olma hedefiyle yürütülen Akıllı İşaretler Sınıflandırma Sistemi, ebeveyn kontrol mekanizmaları, “Çocuklar! Yatma Zamanı” projesi, Millî Eğitim Bakanlığı ile yürütülen medya okuryazarlığı protokolü ve RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi komisyon üyelerine anlatıldı.

GENÇLERİN YÜZDE 82'Sİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN ALIYOR

“Türkiye’de Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması 2025” sonuçları da sunumda yer aldı. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 89,2’sinin sosyal medya hesabına sahip olduğu, %82,3’ü ailelerinin genç sosyal medya kullanıcılarının tüm sosyal medya hesaplarını bilmediğini, yüzde 82,4’ünün haber kaynağı olarak sosyal medyayı kullandığı, yüzde 88,1’inin sosyal medyada yaş sınırı olması gerektiğini düşündüğü belirtildi. Her 10 gençten yaklaşık 6’sının dijital okuryazarlık düzeyinin yüksek seviyede olduğu aktarıldı.

Sunum, çocukları korumaya yönelik politika önerileriyle sona erdi. RTÜK heyeti komisyona; medya okuryazarlığının eğitim müfredatında güçlendirilmesini, ebeveyn bilinçlendirme programlarının yaygınlaştırılmasını, sektörel öz denetim mekanizmalarının geliştirilmesini ve çocuk dostu içerik üretiminin teşvik edilmesini önerdi.