Jandarma Genel Komutanlığı tarafından milli imkanlarla yapay zeka kullanılan bir program geliştirdi. "JADU" isimli program ile suçlular daha hızlı tespit edilecek.

Yapay zekayla geliştirilen sistem ve uygulamaların kullanım alanı giderek yaygınlaşıyor. Jandarma Genel Komutanlığı da milli imkanlarla, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması'nı geliştirdi.



Yapay zeka kullanılan, kısa adıyla JADU suçluların tespitini daha hızlı yapabilecek.



Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Şube Müdürü Muhabere Yarbay Hasan Mutlu, JADU'nun dünyaya örnek olacağını söyledi.



Uygulamada yapay zeka yüz tanıma, derin öğrenme ve yapay sinir ağları gibi çeşitli metotlar kullanıldı. Bu proje için duygu, yaş ve cinsiyet analizi modülü DUYCAM geliştirildi.



Sistem kısa süre içinde kullanılmaya başlanacak.





ulusal.com.tr





