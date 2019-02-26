İstanbul'da Avrupa Yakası'nda bulunan adliyede kritik bir olay açığa çıktı. 390 bin lirayı zimmetine geçirdiği fark edilen veznedar Göksenin Sezgin tutuklandı. Sezgin'in "Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım" dediği ifade edildi

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki veznelerden sorumlu müdürün değişiminden sonra büyük bir hırsızlık olayı ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, yeni gelen müdürün kasada sayım yapmak istemesinin ardından, memur Göksenin Sezgin'in kasasından 390 bin TL açık çıktı.



Gözaltına alınan ve savcı karşısına çıkan Sezgin, suçunu itiraf ederek, "Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım" dedi.



Zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin hakkında hazırlanan iddianamede, "görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Evini satarak kasada açık çıkıan miktarı ödeyen Sezgin'in tahliye talebi reddedildi.