banner1002
Ümit Karan hakkında flaş karar
Ümit Karan hakkında flaş karar
Kredi kartlarıyla ilgili flaş karar
Kredi kartlarıyla ilgili flaş karar
Hocalı katliamının 27. yılı
Hocalı katliamının 27. yılı
MİT'e 2018'de ihbar yağdı
MİT'e 2018'de ihbar yağdı

Suçunu itiraf eden veznedar Göksenin Sezgin'e '390 bin lira' tutuklaması! Tahliye talebi reddedilen Sezgin "Bir hata yaptım" dedi

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda bulunan adliyede kritik bir olay açığa çıktı. 390 bin lirayı zimmetine geçirdiği fark edilen veznedar Göksenin Sezgin tutuklandı. Sezgin'in "Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım" dediği ifade edildi

Suçunu itiraf eden veznedar Göksenin Sezgin'e '390 bin lira' tutuklaması! Tahliye talebi reddedilen Sezgin "Bir hata yaptım" dedi

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki veznelerden sorumlu müdürün değişiminden sonra büyük bir hırsızlık olayı ortaya çıktı. 

Hürriyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, yeni gelen müdürün kasada sayım yapmak istemesinin ardından, memur Göksenin Sezgin'in kasasından 390 bin TL açık çıktı.

Gözaltına alınan ve savcı karşısına çıkan Sezgin, suçunu itiraf ederek, "Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım" dedi.

Zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin hakkında hazırlanan iddianamede, "görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Evini satarak kasada açık çıkıan miktarı ödeyen Sezgin'in tahliye talebi reddedildi.

Etiketler; #göksenin sezgin #istanbul #adalet sarayı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.