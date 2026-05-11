Suçüstü yakalanmışlardı! Bodrum’daki rüşvet davasında karar çıktı

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, toplanan delillerin ardından kararını açıkladı. Rüşvet almak suçlamasıyla yargılanan Niyazi Atare ile suça iştirak ettiği belirtilen o dönemki CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve emlakçı İbrahim Çırakoğlu, 5'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Heyet, her iki ismin de tutukluluk hallerinin devam etmesini kararlaştırdı.

Rüşvet vermek suçundan hakkında kamu davası açılan müşteki-sanık konumundaki müteahhit T.Ç. için ise herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

NE OLMUŞTU?

Olayın geçmişi, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl 30 Ekim'de bir şikayet üzerine başlattığı soruşturmaya dayanıyor. Harekete geçen Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde motosikletiyle seyir halinde olan Niyazi Atare'yi durdurdu. Yapılan aramada, Atare'nin kullandığı motosikletin altına gizlenmiş halde, seri numaraları emniyet güçlerince önceden tespit edilen rüşvet paraları ele geçirildi. Suçüstü yakalanan Atare, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte sürece dahil olduğu saptanan İbrahim Çırakoğlu da yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlılar, 31 Ekim 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNŞAAT PROJESİ İÇİN 1 MİLYON LİRALIK PAZARLIK

Hazırlanan iddianamede, Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu'nun rüşvet almak, T.Ç.'nin ise rüşvet vermek suçlamasıyla 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Dosyaya giren detaylara göre, müteahhit T.Ç. yürüttüğü bir inşaat projesinde ihtiyaç duyduğu yol izni sorununun çözümü için o dönem Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Atare ile temasa geçti. Atare'nin bu işlem karşılığında 1 milyon 200 bin TL talep ettiği, tarafların daha sonra 1 milyon lira üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, T.Ç. anlaşılan tutarın 600 bin liralık kısmını önceden elden peşin ödedi. Geriye kalan 400 bin liranın teslimatı için 30 Ekim 2025 tarihinde Atare ile yeniden bir araya gelindi. Şüpheli Atare'nin kalan bakiyeyi istemesi üzerine süreç hızlandı. T.Ç., parayı akşam 17.00 ile 18.00 saatleri arasında buluşarak elden teslim edeceğini önceden polis ekiplerine ihbar etti. Buluşma noktasında harekete geçen polis, para alışverişinin gerçekleşmesinin hemen ardından motosikletiyle olay yerinden ayrılmaya çalışan Atare ve T.Ç.'yi suçüstü yakalayarak operasyonu tamamladı.