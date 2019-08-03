Sudan'da asker ve siviller anayasa bildirisinde uzlaştı

Sudan'da iktidar konusunda mücadele eden asker ve sivil taraflar anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaştığını açıkladı. Nisanda askeri müdahale ile son bulan 30 yıllık el-Beşir yönetimi ardından ülkede iktidar krizi yaşanıyordu. Yapılan anlaşma ile bu krizin aşılması öngörülüyor

Sudan'da asker ve muhalefet ortak yönetimde uzlaştı.



Afrika'nın doğusundaki Sudan'da aylardır devam eden iktidar krizi yapılan yeni bir anlaşma ile son bulması bekleniyor.



Ülkede tarafların siyasi krizi sonlandıracak anayasa bildirisinin tüm maddelerinde uzlaştığı açıklandı.



Anlaşmanın imzalanmasıyla 39 aylık ortak geçici yönetimi başlayacak.



Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun anayasa bildirisinin tüm maddelerinde anlaştıklarını bildirdi.



Lebat, "Sudan halkını tebrik ediyoruz ve bu anlaşmanın Sudan için tarihi bir an olduğuna inanıyoruz" dedi.



Anayasa anlaşmasının önünü açan tarafların kabul ettiği siyasi bildiri, tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.



Buna göre, geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Bu süreçte konseye 21 ay asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek.



Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker, yönetimi tamamen sivillere devredecek.



Sudan'da aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler sonucu ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Nisan'dan bu yana da siyasi kargaşa devam ediyordu.



ulusal.com.tr

