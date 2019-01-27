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Şükrü Server Aya hayatını kaybetti

"Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında yazdığı kitaplarla tanınan Şükrü Server Aya hayatını kaybetti. Aya, yarın son yolculuğuna uğurlancak.

Şükrü Server Aya hayatını kaybetti

Tek Kişilik Ordu olarak ünlenen araştırmacı-yazar Şükrü Server Aya, aramızdan ayrıldı. 

1930 doğumlu olan Aya, bir süredir yoğun bakımdaydı.

“Ermeni Soykırımı” iddialarını belgelerle çürütmüş, bu konuda çok sayıda Türkçe ve yabancı dillerde makale ve kitap yazmıştı. "Büyük Yalan" son kitabıydı. Kitap, İngilizce ve Almanca dillerinde de basıldı.

İlerlemiş yaşına rağmen, toplum için üretmeye devam ediyordu. 

Şükrü Server Aya, yarın İstanbul Levent Caminde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Şükrü Server Aya
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