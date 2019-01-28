"Ermeni Soykırımı" iddialarını çürütmek için verdiği mücadele ile tanınan tarihçi yazar Şükrü Server Aya, son yolculuğuna uğurlandı. 89 yaşında hayatını kaybeden Aya, İstanbul'da toprağa verildi.

"Tek Kişilik Ordu" olarak ünlenen araştırmacı-yazar Şükrü Server Aya için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.



Ermeni soykırım yalanına karşı mücadele eden Aya, İstanbul Levent Caminde son yolculuğuna uğurlandı.



Talat paşa Komitesi ile Ermeni Diasporası'nın kaynaklarını çürüttüğü mücadele arkadaşlar, dostları ailesi Aya'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



Şükrü Server Aya, "Ermeni Soykırımı" iddialarını belgelerle çürütmüş, bu konuda çok sayıda Türkçe ve yabancı dillerde makale ve kitap yazmıştı.



"Büyük Yalan" son kitabıydı. Kitap, İngilizce ve Almanca dillerinde de basıldı.





ulusal.com.tr





