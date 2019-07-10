Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili 2 sanığın "Cinayet" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yargılandığı davanın 3'ncü duruşması yapıldı. Sanık Çağatay Aksu'nun annesini küçükken kaybeden genç kızla ilgili ifadeleri tepki topladı. Aksu "Şule Çet, annesinin yanına gitmek istemiş olabilir mi" diye sordu. Duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Şule Çet davasının üçüncü duruşması görüldü. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Şule Çet, Gazi Üniversitesi Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisiydi.



Genç kız, 28 Mayıs’ta eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için yarı zamanlı çalıştığı plazanın 20’inci katındaki ofisten gece saat 4'de düşerek öldü.



Genç kızın Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Raporda, daha önce intihar ettiği ileri sürülen Çet’in ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi.



Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay Aksu’ya ait olduğu belirlendi.



Aksu ile Berk Akand'ın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Sanıklar, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



İfade vermek için Mersin Üniversitesi'nden gelen bilirkişi Hakan Kar, sanıkların tecavüz ettiği yönünde kanıtların olduğunu belirtti. Şule Çet'in arkadaşı Zehra da tanık olarak verdiği ifadesinde "Şule'nin yükseklik korkusu var. Hiçbir yerde camın yanında bile duramaz." dedi.



Sanık Çağatay Aksu ifade veren Çet’in arkadaşına "Şule’nin Twitter paylaşımları vardı annesiyle gitmekle ilgili. Annesinin yanına gitmek istemiş olabilir mi” diye sordu. Annesini küçükken kaybeden genç kızla ilgili bu sözler salonda tepki topladı.



Mahkeme heyeti sanıkların tutukluk haline devam kararı verdi ve dördüncü duruşmayı 16 Ekim 2019’a erteledi.



ulusal.com.tr

