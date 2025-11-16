Şule Çet davasında tahliye iddialarına ilişkin bakanlık açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı, Şule Çet cinayeti hükümlüsü Berk Akand’ın serbest kaldığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı. Bakanlık, hükümlünün tahliye edilmediğini, disiplin işlemleri nedeniyle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

HALEN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA

29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet’in ölümüne neden olan olayla ilgili yargılama sonucu, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çağatay Aksu hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi. Bu kişinin halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu kaydedildi.

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmekten 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği aktarıldı. İstinaf ve Yargıtay incelemelerinin ardından tüm mahkûmiyet kararları onaylandı.

“BU KİŞİ TAHLİYE EDİLMEMİŞTİR.”

Açıklamada, Akand’ın cezasının tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edildiği, 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası gereği açık ceza infaz kurumuna nakledildiği ve cezasının burada infaz edilmeye devam ettiği ifade edildi. Bakanlık, “Bu kişi tahliye edilmemiştir.” ifadesiyle iddiaları net şekilde reddetti.

Ayrıca Akand’ın açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izin sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle disiplin işlemlerine tabi tutulduğu, bu nedenle açık ceza infaz kurumu koşullarının sonlandırılarak yeniden kapalı ceza infaz kurumuna naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, hükümlünün tahliye edilmediği halde tahliye edilmiş gibi haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığını duyurdu.