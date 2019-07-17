Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada inceleme yapılıyor

Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme başlattı.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme başlattı.



Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, mahkemenin ara kararı gereği naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve taraf avukatları, Çet'in hayatını kaybettiği Mevlana Bulvarı'ndaki plazaya geldi.



Plazanın 20. katında olayın meydana geldiği ofise geçen heyete tarafların avukatları eşlik etti.



Bilirkişiler, naip hakim gözetiminde plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapmaya başladı.



Gerekli incelemelerin yapılmadığı ve delillerin toplanmadığı iddia edilmişti

Çet ailesinin avukatları, mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir rapor sunmuştu.

Olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, birtakım cihazlarla yapılan inceleme sonucu uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.



Davaya bakan mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı almıştı.