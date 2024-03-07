Süleler suç örgütü çökertildi! Mahzen-4 operasyonunda 9 kişi yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara karşı düzenlenen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Mersin'de, "Mahzen-4" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, "Süleler" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

SÜLELER SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mersin'deki Mahzen-4 operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda elebaşının da arasında olduğu suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işlediklerinin belirlendiğini, operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konulduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.