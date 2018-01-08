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Süleyman Özkaynakçı'nın, sığınma talebi askıya alındı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın, sığınma talebi askıya alındı. Yunanistan hükümetinin talebi temyiz etmesi sığınma talebi askıya alınan Özkaynakçı yeniden gözaltına alındı.

Süleyman Özkaynakçı'nın, sığınma talebi askıya alındı

Yunanistan hükümeti temyiz etti, karar askıya alındı. FETÖ'cü asker Yunanistan'da yeniden gözaltına alındı. 

Yunanistan'a kaçan 8 askerden biri olan FETÖ'cü asker Süleyman Özkaynakçı'nın sığınma talebini Atina hükümeti temyize taşıdı. Çipras yönetimi, Türkiye ile ikili ilişkileri zora sokacak bir karardan kaçınmak için İltica Komisyonunun kararını durdurdu. 

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı. 

Sığınma talebi kabul edildikten sonra serbest bırakılan Özkaynakçı, kararın ardından avukatları ile Atina'daki İltica Ofisi'ne geldi. Özkaynakçı yeniden gözaltına alındı. 

Kararın iptaline ilişkin duruşma ise 15 Şubat'ta yapılacak. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #yunanistan
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