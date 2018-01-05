İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır. Bizim arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine aynı muameleyi yapmakla görevlidir." dedi.

Soylu, Kaya Termal Otel'de düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılında 20 ton eroin yakalandığını, uyuşturucu konusunda tedbir almayı sürdüreceklerini, ilkokul, ortaokul, liselerde ve üniversitelerde uygulama yaptıklarını anlattı.



Uyuşturucunun getirdiği diğer sorunların fuhuş ve cinsel taciz olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu tehdidi altında olduğunu söyledi.



"Biz Müslümanız, kendi göreneklerimize, milliyetimize, değerlerimize bağlı bir milletiz." diyen Soylu, şöyle devam etti:



"Biz nasıl uyuşturucu ile beraber bunları ortadan kaldıran bir anlayışa teslim olabiliriz. Türkiye'de kimyasal uyuşturucudaki artışı söylemek istemiyorum. Rakamların hepsini biliyor ve adım adım izliyorum. Bazen diyorum ki ‘Bildiklerimi bilseniz gece sabaha kadar uyuyamazsınız.’ Sadece terörle alakalı değil, Türkiye böyle bir konuda tehdit altındadır. Bu tehdit bilerek etrafımızdaki anlayışlardan karşılanmaktadır. Bu kadar açık ve nettir. Onun için toplumsal bir refleks halinde toplumsal bir mesele olarak görüp ve toplumsal bir kampanyayla elimizin tersiyle itecek kudrete ve kabiliyete sahip olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."







Uyuşturucuyla mücadelede muhtarlara büyük iş düştüğünü ifade eden Soylu, uyuşturucu ile mücadelede belediye başkanlarının da tam yetkili olduğunun altını çizdi. Soylu, "Kaymakamlar, zabıtalar, muhtarlar hepinizin gözü kulağı bu işin üzerinde olmalıdır. Biz 'doğudan' nitelik 'batıdan' da nicelik olarak insan kaynağı olarak üstünüz. Bu üstünlüğü sağlıklı bir nesille yarına taşımak temel sorumluluğumuzdur." diye konuştu.



Terör ve uyuşturucu



Süleyman Soylu, terör ve uyuşturucunun birbirini beslediğini ikisiyle mücadeleyi eşzamanlı olarak birisini geride bırakmadan sürdürmek zorunda olduklarını dile getirdi.



Baskın yapılan mağaralarda dağ başında ciddi miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini anlatan Soylu, "Onların bir kısmı satılmak için bir kısmı da o dağa kaçırılan gençlerin terörist yapılması için kullanılıyor. Uyuşturucu ticareti terörden besleniyor. Terör örgütü vasıtasıyla ürettiği yerden tüketilmek istenene gençlerin ayağına gidiyor ve gençleri zehirliyor." ifadelerini kullandı.



"2017'de FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı"







Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik kurallarıyla sorunları değerlendirdiklerini ve sonuca ulaştırdıklarını ifade eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu millet bastırdı. Örgütün kamuda yarattığı bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı. Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki, bu, aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi."



Soylu, milletin 15 Temmuz'da Türkiye topraklarında gözü olanlara cevabını verdiğini belirtti.



"Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır"



Bekçilik müessesini canlandıracaklarını vurgulayan Bakan Soylu, "İnanıyorum ki İzmir sokaklarımız da bekçilerimiz ile bulaşacak tam donanımlı her türlü teçhizatı olan, güvenliği ortaya koyan anlayışı gerçekleştirecek güvenlik elemanlarımızın sayısını artırmak için büyük gayret ortaya koyduğumuzu paylaşmak isterim." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye büyük önem verdiğini hatırlatarak, "Benim için uyuşturucu satıcı ne ise terörist de aynıdır. Bizim arkadaşlarımız da hiç çekinmesin hepsine aynı muameleyi yapmakla görevlidir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.