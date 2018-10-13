İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'a gitti. Soylu, 8 askerin şehit olduğı bölgede incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Ekim'de 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu bölgeye gitti.



Bakan Soylu, Batman İl Jandarma Komutanlığını ziyaretinin ardından helikopterle Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalına geçti.



İçişleri Bakanı, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit edildiği yerde incelemelerde bulundu.



Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Diyarbakır'a geçti.



ulusal.com.tr