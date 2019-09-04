İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara'da LGBT derneklerine 22 milyon dolar yardım ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar’da Hak- İş Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikasının düzenlediği toplantıya katıldı.



Amerika'nın LGBT derneklerini yardım ettiğini söyleyen Soylu konuşmasında, "Dünya'nın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Beni burada konuşmamıza gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?" ifadelerini kulland



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