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Süleyman Soylu: ABD beslediği adamlarla...

İçişleri Bakanı Soylu, "ABD beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı." dedi.

Süleyman Soylu: ABD beslediği adamlarla...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak için Pakistan'ın başkenti İslamaband'a gitti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Fırat Kalkanı Harekatı yaptık, Amerika bize 'yap' demedi. Zeytin Dalı Harekatı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü. Uluslararası bir kuşatma ortaya koymaya çalıştı ama Allah'a şükürler olsun Türkiye bunu da aştı. ABD, bizi Kuzey Irak'ta çerçevelemeye çalıştı, bizi Afrin'de çerçevelemeye çalıştı. Şimdi bizi, bir taraftan Fırat'ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna da müsaade etmeyecek." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #açıklama #içişleri #harekat #Fırat Kalkanı
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