İçişleri Bakanı Soylu: "(Yasa dışı bahis) Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur."
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