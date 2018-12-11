İçişleri Bakanı Soylu: "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Yasa dışı bahis) Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur."

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