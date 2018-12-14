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Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda toplam 700 terörist kaldı

İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez."

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda toplam 700 terörist kaldı

Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz.

ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu
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