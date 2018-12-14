İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez."

Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Fırat'ın doğusu da batısı da neresiyse bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz, bitireceğiz. Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz.



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