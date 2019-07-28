Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, "Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konunun tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili olduğunu belirterek, "Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilme kabiliyetine ve hakkına da sahip değiliz. Ne böyle bir istemimiz var ne böyle bir eylemimiz var ne böyle bir hakkımız var. Bu kadar açık ve net." şeklinde konuştu.



"Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı"

Soylu, "Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar." dedi.