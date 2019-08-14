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Süleyman Soylu'dan sürücülere uyarı

Kurban Bayramı tatilini değerlendirenlerin dönüşü başladı. Bayram boyunca trafik denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Dönüş denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülerle sohbet etti, uyarılarda bulundu.

Süleyman Soylu'dan sürücülere uyarı

Sürücülerle sohbet etti, uyarılarda bulundu, trafik denetimleri hakkında bilgi verdi.

5 günlük bayram tatili bitti, çok sayıda kişi dönüş yoluna düştü. Trafik denetimleri en üst seviye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da denetim için sahaya indi. 

Soylu, sürücülerle sohbet etti, kendisinin de katıldığı emniyet kemeri kampanyasını hatırlattı, sürücüleri uyardı.

Bakan Soylu, denetimlerin yurt genelinde süreceğini belirtti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #süleyman soylu #Kurban Bayramı #İçişleri Bakanı
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