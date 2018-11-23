Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu açılış töreninde konuştu. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da çocukların dağa çıkarılması konusunda da "çocukların dağa çıkmasını engelleyemezsek Allah bize aldığımız her nefesi haram etsin" ifadelerini kullandı

Bedirhan bebeiğimiz polis, asker değildi. Operasyo içinde de değildi. 11 Aylık bir bebekti. Ben bir insanım ikiyüzlülüğe tahammül edemiyorum. Ben anlamakta zorlanıyorum. Bedirhanımız'ın seçimin hemen akabinde 26 Haziran'da Ağrı'nın bir köyünde katledilen ve 10 evladını yalnız bıraktıkları o güzel insanların o hatıralarını nereye koyacaklar,



Bunlara destek olanlar bunlara güç verenlre bilesiniz ki mağlup olacaksınız. Bakın Ay yıldızlı bayrağımız orada. Bü ülkenin 781bin kilometre karesinde öğlen vaktinde cuma ezanları okundu Allah'a hamd olsun, biz nasl bir millet olduğumuzu biliyoruz. Biz büyük ve asil bir milletiz. Bedirhan'ın laneti bu milletin ahı bu devletin jandarması askeri hakimi polisi bunların peşini bırakmayacak. Türkiye eski Türkiye değildir. Artık işler değişti bunların ensesindeyiz dökülen her damla kanın hesabını soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. 3500 rakımda da olsa teröristi bulup alan bir güce sahibiz. Basında ne kadar yaygara koparırlarsa koparsınlar ağababalarının akıbeti değişmeyecektir.



Eğer bugün yaşananları yarın unutursak hem mücadelemizin motivasyonunu kaybederiz hem de karşımızdaki karanlık zihniyetleri güçlendiririz. Bizim gerçeğimiz şehitlerimizdir, gazilerimizdir.



Çocukalrımıza iyi bir eğitim vereceğiz sadece kendi çocukalrımız için değil, Doğu ve Güneydoğu da imkansızlık içinde mücadele eden çocukalrımız için de bir şeyler yapacağız. Allahımıza ve milletimize sözümüzdür. Oradaki çocukların dağa çıkmasını engelleyemezsek, Allah bize aldığımız her nefesi haram etsin. Büyük bir mücadele içindeyiz. O çocuklar bu çocuklar diye bir şey yok hepsi bizim evlatlarımız. Bunları kendi yanlarına çekmek isteyenlere karşı en büyük silahımız ve kalkanımız eğitimdir. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var hizmet var gayret ve mücadele var. Derdimiz açık ve net nasıl buradaki çocuklara sahip çıkıyorsak oradaki çocuklara da sahip çıkmak görevimizdir.

