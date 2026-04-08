Süleyman Soylu: "Güneş yeniden Doğu'dan doğuyor"

TBMM çatısı altında gerçekleşen görüşmede, bölgesel çatışmalar ve ikili ekonomik hedefler masaya yatırıldı. Komisyon Başkanı Soylu, küresel siyasetteki güç değişimine ve Orta Doğu’da tırmanan gerilime dair Ankara’nın projeksiyonlarını paylaştı.

"BATI’NIN TİYATROSU SONA ERİYOR"

Soylu, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Batı merkezli uluslararası düzenin bir tükeniş sürecine girdiğini savundu. Mevcut küresel krizi "Batı’nın büyük trajedisi" olarak niteleyen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Eksen Kayması: "Güneş yeniden Doğu'dan doğuyor. Batı'nın ortaya koyduğu tiyatro büyük bir trajediyle sona ermektedir. Bunu engellemek mümkün değildir."

90 milyonluk nüfusuyla İran’ın karşısına alınmasının dünya için büyük bir risk teşkil ettiğine dikkat çekildi.

ABD-İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Görüşmenin odak noktalarından biri de İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetleri oldu. Soylu, ABD-İsrail ekseninin izlediği politikaların dünyayı bir çıkmaz sokağa sürüklediğini belirtti:

"Bugün İsrail dünyayı ateşe sürüklemektedir. Amerika bu ateşin içerisinde olmuştur ve bu büyük bir yanlıştır. Altyapılarını yok ettiğiniz, yarınlarını çaldığınız insanlara 'hadi gelin beraber yaşayalım' diyemezsiniz."

Gazze, Lübnan ve Yemen’de yaşanan yıkımın gelecek nesiller üzerinde onarılması güç travmalar bırakacağı vurgulandı.

EKONOMİK HEDEF: 4 MİLYAR DOLAR

Vietnam’ı "Asya’nın yükselen yıldızı" olarak tanımlayan Soylu, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılmasına yönelik somut hedefleri açıkladı. Mevcut 3,5 milyar dolarlık ticaret hacminin kısa vadede 4 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, iki ülkenin dış politikalarının "ulusal bağımsızlık" temelinde yükseldiğini ifade etti. Türkiye’nin kalkınma hamlelerini ve bölgesel aktör rolünü hayranlıkla takip ettiklerini belirten Büyükelçi, "Gayemiz Türkiye'den dersler çıkarmak ve bir şeyler öğrenmek" diyerek Ankara’nın tecrübesine vurgu yaptı.

Görüşme, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin stratejik sektörlerde derinleştirilmesi kararlılığıyla sona erdi.