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Süleyman Soylu hakkındaki gensoru önergesi 23 Aralık'ta görüşülecek

CHP'nin, İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki gensoru önergesi, TBMM Genel Kurulunda 23 Aralık Cumartesi günü görüşülecek.

Süleyman Soylu hakkındaki gensoru önergesi 23 Aralık'ta görüşülecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoru önergesinin Genel Kurulda görüşüleceği gün belli oldu. 

Buna göre, gensorunun gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, 23 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Önergede, Bakan Soylu'nun, AKP'nin Trabzon'da bir ilçe kongresinde, "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin." diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği savunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #gensoru #tbmm #chp
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