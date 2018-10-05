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Süleyman Soylu: İstanbul Valiliğine talimat verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Meral Akşener'in evinin önünde yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Valiliğine konunun takibatının yapılması için talimat verdi.

Süleyman Soylu: İstanbul Valiliğine talimat verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." dedi.

AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı. 

Valilikten açıklama

04.10.2018 günü 23.30 sularında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır.

Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir.

 Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Kaynak: AA
Etiketler; #süelyman soylu #İstanbul Valiliği
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