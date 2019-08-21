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Süleyman Soylu: Kimse seçilmiş diye hukuk kurallarını istismar edemez

HDP'li üç belediye yapılan operasyonun ardından, HDP'nin kapatılması tartışmaları gündemde. Öte yandan kayyum atamaları ile ilgili hem destek hem de tepki açıklamaları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı, "kim olursa olsun, hukuk kurallarını istismar edebilme hakkında sahip değildir" dedi.

Süleyman Soylu: Kimse seçilmiş diye hukuk kurallarını istismar edemez

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan operasyonun ardından, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in "HDP Kapatılsın" çağrısı gündemde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında konuya değindi. "Yargının kararı" dedi. 

Soylu'ya HDP'li belediye başkanlarına açılan soruşturmalar soruldu. 

İçişleri Bakanı, mevzuatı da aktardı. Soylu'nun vurgusu, her kim olursa olsun, terörle bağlantısı olanlara taviz verilmeyeceği oldu. "Seçilmiş başkan" söylemlerine değindi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
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