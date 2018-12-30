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Süleyman Soylu: Korkularından telsiz konuşmalarını kestiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'nın büyük darbe yediği Tunceli'ye gitti. Jandarma ve polis özel harekât birimleriyle bir araya gelen Soylu "Şimdi kazıma zamanı, terör örgütlerine tarihin en ağır yenilgilerini yaşatıyoruz" dedi.

Süleyman Soylu: Korkularından telsiz konuşmalarını kestiler

Terör operasyonlarının çetin geçtiği Tunceli'ye gitti... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve polis ekipleriyle kahvaltıda bir araya geldi. 

2. Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığında konuşan bakan Soylu, terörle mücadele gelinen son durumu değerlendirdi.
"Yurt içinde 700 eyakın PKK kaldı.  Bizde sizde zordayız. Korkudan telsiz konuşamalarını da kestiler."

Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi.

Soylu, yeni geliştirilen millî hava, kara ve deniz araçlarına da vurgu yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
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