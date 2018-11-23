İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK ile Amerika işbirliği yapıyor" dedi. Antalya'da konuşan Soylu, Amerika'nın sınırları terör labaratuvarına çevirdiğini söyledi. Terörle mücadelede son duruma da değinen Soylu, ikna çalışmaları sonucu sadece 2018 yılında 100'den fazla PKK'lının örgütten ayrıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da 3. Uluslararası Güvenlik Sempozyumuna katıldı. Soylu'nun gündeminde Amerika - PKK ilişkisi vardı.



Bakan Soylu, Amerika'nın güney sınırlarımızda kurmak istediği terör kuşağına dikkat çekti.



Soylu, terörle mücadelede gelinen noktayı rakamlar vererek açıkladı.



PKK'lılar ailelerinin desteğiyle bağlantı kurularak örgütten kaçıyor. Sayı her geçen gün artıyor.



Soylu, Irak'ın kuzeyinde kurulmak istenen kukla devlete değindi.





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