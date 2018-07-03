İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da PKK tarafından infaz edilen Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telefonla aileye başsağlığı diledi.

Ağrı'da PKK tarafından katledilen Mevlüt Bengi'nin evine Türk bayrağı asıldı. Aileye taziye ziyaretleri sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi yanlız bırakmadı.



Soylu, Bengi'nin eşi Fezile Bengi, annesi Hanım Bengi ve 8'i kız 11 çocuğuyla bir araya geldi.



Taziyelerini ileten Bakan Soylu, ardından aileyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.



Ziyaret sonunda Soylu, Bengi'nin eşine Türk Bayrağı ve Kuranı Kerim verdi.



Esnaf olan Bengi, PKK'lılar tarafından 26 Haziran'da Türkmen mezrasında öldürülmüştü. Olayın ardından bölücü örgüt cinayeti üstlenmişti. Örgütten yapılan açıklamada Bengi'nin Pkk'lıları güvenlik güçlerine ihbar ettiği ileri sürülmüştü.



ulusal.com.tr