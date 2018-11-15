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Süleyman Soylu sayı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır."

Süleyman Soylu sayı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır."


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #fetö #operasyon
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