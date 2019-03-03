banner1002
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Mutluer: Şeffaf Belediyeciliği İnşa Edeceğiz
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
İhracat bedellerinde süre uzatıldı
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 19 sığınak imha edildi

Süleyman Soylu teslim olan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik."

Süleyman Soylu teslim olan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik." dedi.

Soylu, "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.