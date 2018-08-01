Süleyman Soylu Hakkari'de şehit edilen asker eşi ve 11 aylık bebeğiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin terörle mücadelede geri dönülmez bir yola girdiğini belirten Soylu, "Türkiye'nin gücünü daha net görecekler kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de şehit düşen astsubay eşi ve 11 aylık çocuğu için, "Artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez. PKK dün da bebek katiliydi bugün de bebek katili" dedi.



Soylu Karabük'te konuştu. Soylu konuşması sırasında gözyaşlarının tutamadı. Terör örgütü PKK'nın Hakkari'nin Yüksekova'da düzenlediği hain saldırı hakkında şunları söyledi:



"Dün hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi var. Bana dedi ki, 'Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun.'



Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5 bin TIR gönderip de PKK’yı ve PYD’yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız bu toprakları onlara mezar etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi. Avrupa bunların arasında oldu. Ama bilesiniz ki; askerimiz bu toprakları onlara mezar etti. 5 bin TIR silah gönderenlerin, moral verenlerin, ABD'den adamlarını gönderip PKK katillerine eğitim verenlerin Türkiye'nin terörle mücadelesine edecek lafı yoktur. Dünyada kimsenin terörle mücadele ettiği yok; Orta Doğu'yu yağmalamak isteyen akıl, Türkiye'ye bunları yaşatmaktadır. Bize parmak sallıyorlar, Türkiye, eski Türkiye değildir. Başaramayacaklar. Terör örgütü ortakları PKK bugün can çekişmektedir. Bu cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargılamalarımıza laf söyleyebilir. Ne de kiminle alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri budur. PKK dün da bebek katiliydi bugün de bebek katili."



Soylu, "Buradan çıkıp o cenazeye katılacağız. Bir şehit annesiyle, bir şehit babasıyla konuşurken nasıl ezildiğimi, o insanların acısını nasıl hissettiğimi iyi bilirim" dedi. Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:



"PARMAK SALLIYORLAR, TEHDİT EDİYORLAR"



"Biz inanıyoruz ki, onlar şu anda aramızdadırlar. Çünkü biz onların öldüğünü zannederiz ama onlar diridirler ve bizimle birliktedirler. Dünya bu konuda dün de iki yüzlüydü, bugün de iki yüzlüdür. Dünyada kimsenin terörle mücadele ettiği falan yoktur. Kimse Ortadoğu’ya 10 bin km öteden terörle mücadele için gelmiş değildir. Kendi askerinin canı yanmasın diye teröristlere destek verip Ortadoğu’yu yağmalamak isteyen bir akıl bugün masum insanlara bu acıları yaşatmaktadır.



Bugün dünden bir farkımız vardır. Bugün kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Türkiye terörle mücadelede geri dönülmez bir yola girmiştir. Türkiye’ye laf geçiremiyorlar. Parmak sallıyorlar, tehdit ediyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değildir. En büyük ortakları PKK bugün can çekişmektedir. Bugün kanlı ortaklarını kurtarmak istiyorlar.



"BUNU DUYMAK İSTİYORUM"



Benim burada bir beklentim var. Bir şey istiyor ve bunu görmek istiyorum. Bakan olarak değil, bu ülkenin vatandaşı olarak şurada masum şekilde oturan şuradaki vatandaşlarımızdan birisi olarak bunu duymak istiyorum. Sandığa gittiğim zaman oy pusulasında PKK’nın sözcülüğünü yapan partileri görmüştüm. O partilere oy isteyen, 'Bir oy bize, bir oy şu partiye' diye seçmenine akıl veren partileri görmüştüm. Evet Trabzon’da Eren Bülbülümüzü şehit eden, evet o azılı caninin, o alçağın hainin cenazesine giden o 4 tane milletvekili rahat ettiler mi etmediler mi bunu sormak istiyorum. Yazıklar olsun. Güya adalet için Ankara’dan İstanbul’a "sırtımızı PKK’yı yasladık" diyen adamlarla kol kola yürüyenler vardı. Seçim öncesi bunları hapishanede ziyaret edenler vardı. Ben bunlardan bir şey duymak istiyorum. Bu makamlar gelir geçer. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da olacak. Milletin karşısına çıkıp 'Allah bu PKK’nın da ona destek verenlerin de belasını versin' diyecekler mi, diyemeyecekler mi? Bunu merak ediyorum."