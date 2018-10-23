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Süleyman Soylu: Uçak yapmaya bile çalışmışlar

İçişleri Bakanı Soylu, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar." dedi.

Süleyman Soylu: Uçak yapmaya bile çalışmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da FIEP Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar." dedi.

Soylu, "Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #son dakika #açıklama #bomba
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