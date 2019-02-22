İçişleri Bakanı Soylu, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede gösterdikleri başarılarla sığınmacı sorununu hatırlatarak "Vicdanı kıt ülkeler bu rakamdan korkar" diye konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan POMEM 1. Dönem çarşı ve mahalle bekçileri yemin ve sertifika törenine katıldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibariyle yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır" dedi.



Soylu "Türkiye bugün son 300 yılın en kuvvetli dönemindedir. Şehir güvenliğini takviye edici çok ciddi adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.