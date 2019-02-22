banner1002
Vicdanı kıt ülkeler bile korkar
Vicdanı kıt ülkeler bile korkar
Boğaz kapatıldı
Boğaz kapatıldı
Küresel piyasaların gözü FED'de
Küresel piyasaların gözü FED'de
AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop
AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop

Süleyman Soylu: Vicadanı kıt ülkeler

İçişleri Bakanı Soylu, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede gösterdikleri başarılarla sığınmacı sorununu hatırlatarak "Vicdanı kıt ülkeler bu rakamdan korkar" dedi.

Süleyman Soylu: Vicadanı kıt ülkeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da konuştu: "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibariyle yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır."

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.