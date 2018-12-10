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Süleyman Soylu: Yüzde 56 artış var

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var."

Süleyman Soylu: Yüzde 56 artış var

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık."

İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütlerine silah hibe etmek bir uluslararası yardım, teröristlere silah eğitimi vermek bir eğitim seferberliği, 'drone'larla terör eylemleri yapmak teknoloji devrimi, 'Benden silah sistemleri alırsanız cinayetinize göz yumarım' demek de diplomasi değildir."


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #açıklama #göçmen
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